Prosegue il terzo turno della 32esima edizione dei Mondiali di freccette. Dopo lo spettacolo della giornata di ieri, non sono mancate le sorprese nemmeno negli altri match dei sedicesimi di finale disputati quest’oggi tra pomeriggio e sera. Rimangono comunque in corsa i grandi favoriti, con van Gerwen e Littler che hanno fatto propri i loro match senza troppi affanni. Il quadro degli ottavi di finale verrà completato nella giornata di domani con le ultime quattro gare del terzo turno, ma già domani saranno anche in programma i primi due ottavi: quello tra il numero 1 e campione in carica Luke Humphries e il veterano scozzese Peter Wright, e il derby gallese tra Jonny Clayton e Gerwyn Price.

Mondiali di freccette 2025: oggi di scena altre sei gare di terzo turno

Ad aprire il pomeriggio è stato il successo a sorpresa di Ryan Joyce, che ha sconfitto 4-3 al set decisivo Ryan Searle. Joyce ha dato seguito ai buoni risultati di questo finale di stagione, bissando la vittoria contro la testa di serie numero 13 Danny Noppert nel turno precedente.

Nella gara successiva arriva un altro upset, con Ricardo Pietreczko che supera con un netto 4-1 uno spento Scott Williams. Shaggy non è riuscito a bissare la grande vittoria del secondo turno contro Rob Cross (numero 5 del tabellone), e dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno deve dire addio al torneo prematuramente. Dall’altra parte invece è stata brillante la prova del 30enne tedesco, che per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi di finale. Gara sempre condotta da ‘Pikachu’ Pietreczko, che nel finale si concede anche il lusso di chiudere da 121 per strappare il pass per un posto tra i migliori 16.

Senza storia l’ultima gara del pomeriggio, totalmente appannaggio di Nathan Aspinall. The Asp, 12esima forza del seeding, ha infatti rifilato un netto 4-0 al numero 21 Andrew Gilding in un match senza storia. Agli ottavi sarà sfida Aspinall-Pietreczko, con l’inglese che parte nettamente favorito per tornare ai quarti di finale.

In serata spazio ai big: avanzano van Gerwen e Littler

Match interessante in apertura di serata, che vede contrapposti Chris Dobey (15esima testa di serie) e Joshua Rock (numero 18). L’incontro è equilibrato come da pronostico, con il nordirlandese Rock che trova il break e si prende il primo set; Dobey ci mette un po’ ad entrare in partita ma riesce a reagire e impatta. Con l’andare della partita il nativo e tifoso del Newcastle si scrolla di dosso la tensione e alza nettamente la sua media: nel sesto set arriva la svolta che permette a Dobey di chiudere per il 4-2 finale. Hollywood accede così agli ottavi, dove attende uno tra l’olandese Kevin Doets e il polacco Krzysztof Ratajski: in ogni caso partirà favorito, con l’obiettivo almeno di bissare i quarti di finale raggiunti nelle due passate edizioni (2023, 2024), che è anche il suo miglior risultato al Mondiale.

In pedana è poi il turno del numero 3 Michael van Gerwen, opposto al numero 30, il veterano nordirlandese Brendan Dolan. Primo set di rodaggio per MVG, che poi si sblocca e vola rapidamente sul 3-1; l’olandese però alza le mani dal manubrio troppo presto e rischia di farsi recuperare da Dolan, ma è abile a chiudere la pratica sul 4-2 per portarsi così agli ottavi. L’obiettivo per il fuoriclasse di Vlijmen è sicuramente la vittoria finale, lui che ha già vinto il Mondiale tre volte (2014, 2017, 2019), e a sei anni di distanza vuole tornare sul tetto del mondo.

Finale di serata con Luke Littler, che soffre più del previsto e più di quanto non dica il punteggio, ma alla fine stende il 54enne inglese Ian ‘Diamond’ White. Finisce 4-1 per il classe 2007, che affronterà ora Joyce agli ottavi. Partenza diesel anche per Littler, che recupera però prontamente il break di svantaggio e fa suo il primo set. Nel secondo parziale però Luke the Nuke accusa qualche problema in chiusura e permette al suo avversario di impattare sull’1-1. Littler però riprende subito a macinare 180 e torna avanti, infila tre set consecutivi e chiude 4-1.

Il tabellone dei Mondiali di freccette

I risultati del terzo turno hanno prodotto il seguente tabellone, ancora parziale dal momento che mancano i quattro match di domani.

(1) Humphries vs (17) Wright

(8) Bunting vs Woodhouse

(4) Littler vs Joyce

Pietreczko vs (8) Aspinall

Doets o (31) Ratajski vs (15) Dobey

(7) Clayton vs (10) Price

(3) van Gerwen vs de Graaf o Nebrida

Evans o Owen vs (11) van den Bergh o Rydz