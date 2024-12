Mario Balotelli può lasciare subito il Genoa dopo soli due mesi dal suo approdo in Liguria: l’offerta dall’estero è davvero irrinunciabile.

Il calciomercato invernale non è nemmeno cominciato ma la prima grande sorpresa in Serie A potrebbe arrivare ancor prima dell’inizio del mese di gennaio. Sorpresa che porta il nome di Mario Balotelli, pronto a lasciare subito il Genoa.

Arrivato in Liguria soltanto due mesi fa, con ufficialità confermata lo scorso 28 ottobre, l’impatto dell’attaccante non è stato dei migliori. Prima Alberto Gilardino e poi Patrick Vieira lo hanno utilizzato con il contagocce, facendolo entrare in campo soltanto negli ultimi scampoli di partita.

Sei presenze, di cui nessuna da titolare, e circa 90 minuti complessivi raccolti, tutti entrando dal 70′ in poi. Nonostante l’ex Inter abbia accettato questo ruolo da comprimario, la speranza era quella di giocare qualche minuto in più e magari raccogliere anche qualche presenza da titolare. Cosa che però attualmente sembra difficile, Vieira non pare abbia nessuna intenzione di privarsi dei due attaccanti Andrea Pinamonti e Vitinha.

Balotelli lascia subito la Serie A: ecco dove giocherà

Un ritorno in Serie A che era stato accolto con un grande entusiasmo sia dai tifosi del Genoa sia dai tanti estimatori di quel giocatore in grado di eliminare da solo la Germania in quella semifinale a Euro 2012. Purtroppo, però, la sua permanenza in Italia potrebbe durare davvero pochissimo.

SuperMario ha infatti sul piatto una ricca offerta pari a 2 milioni di euro da parte dei messicani del Cruz Azul. Una proposta super allettante soprattutto se si considera la sua carta d’identità: nel 2025 Balotelli compirà 35 anni e difficilmente riceverà altre offerte così importanti. Per fare un esempio, ora il suo stipendio al Genoa è di 400mila euro.

Una decisione che però andrebbe presa praticamente subito. Nel contratto di Balotelli c’è infatti una clausola che permette a ognuna delle due parti di interrompere unilateralmente il rapporto entro il 31 dicembre 2024. Se Balotelli non dovesse liberarsi dal Genoa, il Cruz Azul dovrebbe fare un’offerta al Grifone a partire dal prossimo 2 gennaio, data in cui inizia la sessione di calciomercato in Messico.

Le prossime ore saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro di Mario Balotelli.