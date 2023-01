Freccette, World Darts Championship 2023: Van Gerven domina Van den Bergh, in finale contro Smith

Questa sera sono andate in scena, all’Alexandra Palace di Londra, le semifinali del World Darts Championship 2022. Nel primo incontro l’inglese Michael Smith ha sconfitto il tedesco Gabriel Clemens, con il punteggio complessivo di 6-2. L’inizio di match è stato abbastanza equilibrato, con il conteggio dei set in perfetta parità fino al 2-2. Dal quinto set in poi però Smith prende il largo, vincendo in scioltezza i successivi quattro set. Da segnalare diversi leg con doppi 180 realizzati dal britannico, soprattutto nel primo set nel corso del primo, terzo e quarto leg. Una vittoria importante dunque per il numero 4 al mondo, che domani affronterà Michael van Gerwen.

L’olandese, numero 3 al mondo, ha infatti sconfitto nettamente la sorpresa belga, Dimitri van de Bergh. L’incontro è terminato con il risultato di 6-0, senza quasi mai essere in discussione. Fin da subito van Gerwen ha mostrato grande solidità e costanza nella sua performance, vincendo i primi tre leg per 3-2, 3-0 e 3-0. Successivamente ha completato l’opera, aggiudicandosi il quarto set per 3-2, il quinto per 3-0 e il sesto sempre 3-0. Nella grande prova dell’olandese da segnalare un triplo 180 durante il primo leg del sesto set, così come il doppio venti finale per chiudere la semifinale. Inoltre salgono a tredici i set vinti da van Gerwen tra ottavi, quarti e semifinale appena vinta. Per lui si tratterà della sesta finale mondiale in carriera, con tre titoli iridati già in bacheca.