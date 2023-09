Verstappen a Monza: problemi alla vettura negli ultimi giri

Durante gli ultimi giri del Gran Premio d’Italia, Max Verstappen ha dovuto far fronte ad un problema alla sua vettura. La difficoltà tecnica non è stata specificata dal pilota olandese, che nel post gara ha ammesso: “Dal muretto mi hanno avvertito che c’era un problema negli ultimi giri, ma mi hanno detto che cosa fare e siamo riusciti a gestirlo, per fortuna avevo abbastanza vantaggio sugli avversari…“. Il campione del mondo in carica ha infatti perso circa due secondi a giro durante le ultime tornate, ma l’ampio vantaggio che aveva conquistato gli ha permesso di terminare il Gran Premio in testa. Se inizialmente Yuki Tsunoda non avesse dovuto parcheggiare la propria vettura a bordo pista, la corsa sarebbe stata più lunga di due giri e forse lo scudiero Red Bull si sarebbe trovato più in difficoltà.