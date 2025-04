La campionessa olimpica Gabby Thomas ha vinto la prima gara del Grand Slam Track a Kingston (Giamaica). La statunitense, uscita dai Giochi di Parigi con tre medaglia d’oro al collo, ha dominato i 200 metri tagliando il traguardo in 22″62. Al secondo posto si è piazzata Marileidy Paulino, oro nei 400 metri a Parigi. A completare il podio la britannica Dina Asher-Smith. “Normalmente le uscite di inizio stagione si utilizzano solo come allenamento, ma il livello della competizione è altissimo e il montepremi è sostanzioso. Si tratta di una grande novità per il nostro sport e penso sia bello affrontarsi con avversarie di questo livello”, le parole di Thomas, riportate dalla BBC. Anche la sua connazionale Sydney McLaughlin-Levrone ha vinto nei 400 metri ostacoli, disciplina di cui è anche detentrice del record del mondo. Levrone ha fermato il cronometro sul tempo di 52″76 ed è la principale candidata ad aggiudicarsi il primo premio per l’atleta con il miglior tempo combinato tra i 400 metri e i 400 metri ostacoli. “La prima gara della stagione è sempre difficile, ma sono felice di essere qui e di fare questa nuova esperienza”, afferma McLaughlin. Vittorie anche per lo statunitense Kenny Bednarek nei 100 metri (10″07) e per il campione mondiale indoor in carica dei 400 Chris Bailey.

Il format

Ma cos’è e chi ha ideato la nuova lega di atletica leggera? Dietro alla nascita del Grand Slam Track c’è la mano di Michael Johnson. Lo statunitense ha vinto quattro ori olimpici ed è stato otto volte campione mondiale. È stato il primo uomo nella storia (e tuttora unico) a vincere i 200 e i 400 m piani nella stessa edizione dei Giochi Olimpici (Atlanta 1996). Attraverso gare di alto livello tra atleti di caratura internazionale, Grand Slam Track mira a intensificare la competizione e le rivalità tra atleti che altrimenti si incontrerebbero raramente. Oltre a un montepremi di 12,6 milioni di dollari, 48 atleti sotto contratto riceveranno uno stipendio base per competere in tutti e quattro gli slam. In ogni slam i corridori sono affiancati da 48 sfidanti divisi in sei gruppi di uomini e donne: sono sprint brevi e lunghi, ostacoli brevi e lunghi e breve e lunga distanza, con ogni atleta che gareggia in due eventi per slam. Gli atleti ricevono punti per la loro posizione finale in entrambe le gare, con i loro risultati combinati che determinano il campione di ogni slam e vincitore dei $ 100.000 dollari. Tre delle prime quattro città ospitanti sono negli Stati Uniti, con tappe a Miami, Philadelphia e Los Angeles dopo l’inaugurazione di questo fine settimana a Kingston.”Abbiamo contattato 10 città interessate in tutto il mondo e abbiamo deciso per il primo anno che volevamo concentrare le nostre energie sugli Stati Uniti. Continueremo a collaborare con le città interessate. Uno Slam nel Regno Unito è una possibilità”, afferma Johnson.

Il calendario

Gli eventi Grand Slam Track del 2025 sono:

4-6 aprile: Independence Park – Kingston, Giamaica

2-4 maggio: Ansin Sports Complex – Miami, USA

30 maggio-1 giugno: Franklin Field – Philadelphia, USA

27-29 giugno: Drake Stadium – Los Angeles, USA