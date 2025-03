Lewis Hamilton è pronto al debutto con Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha salutato Mercedes al termine del 2024, sbarcando a Maranello con un accordo storico per il mondo della F1. Nel corso del fine settimana a Melbourne, i riflettori sono puntati su di lui, chiamato a ottenere risultati convincenti con la Sf25. Durante la propria carriera, Hamilton ha corso con tre scuderie diverse – Mclaren, Mercedes e ora Ferrari – disputando come prima gara per ciascun team proprio il Gran Premio d’Australia. Nel 2007, al debutto in F1, il numero 44 aveva collezionato il suo primo podio nella categoria regina, concludendo la gara in terza posizione. Quel terzo podio si sarebbe poi rivelato il via di una striscia di piazzamenti in top tre durata per nove weekend. Cinque anni più tardi, nel 2013, Hamilton debuttava a Melbourne con la tuta Mercedes. L’inglese, già una volta Campione del Mondo, all’Albert Park aprì le danze di un connubio vincente con un quinto piazzamento. Avrebbe poi concluso la stagione in quarta posizione generale.

LE PAROLE DI HAMILTON RIGUARDO AL DEBUTTO IN ROSSO

La pressione di debuttare con una nuova squadra non è dunque una sfida nuova per Hamilton, che vanta ormai diciotto anni tra le fila del Grande Circus. In occasione della conferenza stampa che ha anticipato il Gran Premio d’Australia, il ‘Sir’ ha affermato: “Queste sensazioni mi ricordano il mio primo anno. Quante volte sono andato su e giù per il paddock, guardando il garage rosso, e ora sono effettivamente qui… È qualcosa di davvero bello. Il debutto non mi preoccupa perché la pressione che ho messo su me stesso è sempre stata dieci volte più alta di qualsiasi altra. Questo team non mi ha non ha fatto pesare nulla. Ho delle aspettative su me stesso, so cosa posso portare e offrire, sono consapevole di cosa ci vorrà per riuscirci. Si tratta solo di abbassare la testa e lavorare sodo. Bisogna iniziare la stagione e trovare un buon ritmo sto ancora imparando a conoscere la nuova macchina che è molto diversa da quelle che ho guidato nella mia carriera”.

Il fine settimana del pluri-iridato è iniziato con un dodicesimo piazzamento nelle prove libere 1, dopo aver collezionato un tempo di 1:18.071. Poche ore più tardi, nel corso delle FP2, Hamilton è tornato in pista, concludendo la sessione in quinta piazza e con un tempo di 1:16.859. Nella notte italiana, l’inglese e i suoi avversari avranno ancora a disposizione un’ultima finestra di prove libere, prima di entrare nel vivo del weekend con le qualifiche, attese per le 06:00 del mattino. Il Gran Premio è poi atteso per le 05:00 italiane di domenica 16 marzo.