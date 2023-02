Svelata la nuova Mercedes F1 W14, Toto Wolff: “Speriamo sia veloce come sembra”

Back in Black. Si torna al nero in casa Mercedes AMG Petronas che ha svelato la nuova W-14, la monoposto che vedrà il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e George Russell gareggiare in pista per questa stagione di F1 in arrivo. Gli ingegneri di Stoccarda hanno completamente rivoluzionato la W13 per lasciarsi alle spalle un 2022 da dimenticare. A fare gli onori di casa ci ha pensato Toto Wolff: “Nel 2022 abbiamo fatto fatica, ma abbiamo lavorato sodo per capire i problemi avuti e per cercare di sistemare i nostri problemi. Ma come team abbiamo tutti gli strumenti per risolverli e per cercare di tornare a lottare per i nostri obiettivi già questa stagione. Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per un campionato del mondo”. “Speriamo sia veloce come sembra”, è l’auspicio del direttore esecutivo, che ammette di sapere di dover fronteggiare “sfide e incognite”, assicurando però di “avere gli strumenti per affrontarle”. E ancora: “La F1 ha avvicinato i giovani. Abbiamo corso con il Covid e siamo cresciuti tanto. Ora dobbiamo mantenere questo standard”.

Poi la parola ai protagonisti più attesi. Lewis Hamilton parla da leader: “Amo la sfida mentale e fisica, tirare fuori il meglio da sé e dagli altri. Questo mi piace”. Compie 25 anni invece Russell che vuole ripartire al meglio: “Un momento di grande orgoglio vedere la macchina dal vivo. Non vediamo l’ora di testarla”. Presente all’evento anche Mick Schumacher nei panni di terzo pilota Mercedes: “Sono qui per imparare, lavorerò dietro le quinte e darò il mio contributo. Sono entusiasta di vedere a cosa ha portato il lavoro fatto in questo mesi”.