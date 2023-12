Sinner diventa “Amico della F1”. Domenicali: “Con lui ci apriamo la strada verso un pubblico nuovo”

Nuova collaborazione per Jannik Sinner. Il numero 4 del ranking ATP e stella del nostro tennis, come annunciato da lui stesso sui social, diventerà “Friend of F1” prima dell’inizio della stagione 2024. Come “Friend of F1” il tennista sarà presente in alcuni Grand Prix dove sopporterà la promozione della F1 e interagirà con i tifosi. “Essendo italiano ho la F1 nel sangue e sono molto felice di lavorare con il miglior brand nel mondo dello sport motoristico e la loro piattaforma straordinaria. È un onore di diventare “Friend of F1″ e sono molto grato di esser stato scelto” ha commentato Sinner. “Jannik è tra gli atleti giovani con più talento al mondo e siamo molto lieti che diventerà “Friend of F1”. Mentre la Formula 1 continua a crescere e raggiungere tifosi nuovi e diversificati dobbiamo continuare a lavorare con personaggi al di là del nostro sport per aprirci la strada verso un pubblico nuovo. Questa bella collaborazione con le piattaforme di Jannik ci aiuterà a ravvincinare il mondo della F1 e quello del tennis” ha detto Stefano Domenicali, CEO e Presidente della Formula 1.