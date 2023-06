Red Bull, Newey: “Verstappen pilota perfetto, sa fare tutto”

Il Mondiale di Formula 1 2023 è sempre più nelle mani della Red Bull. Sky Sport ha intervistato il progettista della scuderia austriaca Adrian Newey, che ha parlato di Verstappen confrontandolo con alcuni piloti del passato: Verstappen è il pilota perfetto. Ha un grande controllo della vettura e di se stesso. Quando ha commesso degli errori era perché spingeva troppo e non aveva feeling con la macchina, ora è al 100% e guida come vuole dove vuole. Riesce anche a gestire bene le gomme. Prost era molto metodico – continua Newey parlando dei piloti del passato – i test erano molto frustranti perché spesso non si spingeva. Hakkinen e Raikkonen erano molto diversi. Non comunicavano molto ma le poche cose che dicevano andavano tenute in considerazione per lo sviluppo della macchina. Vettel era uno molto attento alle analisi dei dati, faceva lunghi debriefing e passava molto tempo a esaminare tutto. Max è una via di mezzo tra tutti”.