Salernitana, il ritiro partirà il 10 luglio a Rivisondoli. Dal 28 la squadra sarà a Fiuggi

La Salernitana attende ancora di sapere se il suo allenatore per la prossima stagione sarà o meno Paulo Sousa, ma intanto progetta l’estate. Il ritiro dei granata partirà il 10 luglio a Rivisondoli, dove resteranno fino al 27 luglio. La squadra svolgerà l’ultima fase di preparazione a Fiuggi dal 28 luglio fino al 6 agosto per poi fare ritorno a Salerno. Ufficializzate anche un paio di amichevoli in programma nel corso del ritiro abruzzese: il 19 luglio contro il Delfino Curi Pescara e il 24 luglio contro il Picerno.