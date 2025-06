La rivelazione in casa Red Bull spiazza tutti: l’ha ammesso il team principal Christian Horner, ora cambia decisamente tutto

Il Mondiale di Formula 1 sembra aver preso una piega ben evidente: la McLaren ha in pugno il Mondiale e solo un harakiri clamoroso potrebbe cambiare le carte in tavola. Piastri è il leader della classifica, Norris lo segue a ruota ed il titolo iridato sembra essere una sfida interna che peraltro ha già prodotto i primi nefasti risultati.

Nell’ultimo Gran Premio il pilota britannico, nel tentativo di sorpassare il compagno di squadra, è finito a muro danneggiando la sua monoposto: il rischio di nuove escalation dovrà essere tamponato dal team principal Andrea Stella che è chiamato a sedare eventuali dissidi interni.

Se la McLaren deve solo gestire la situazione, gli inseguitori invece sperano che Norris e Piastri possano togliersi punti a vicenda alimentando la rimonta. In primis c’è la Red Bull che spera affinché questa situazione possa avvenire. Dopo il disastro in Spagna per Verstappen, con un solo punto raccolto ed il -49 in classifica, in Canada sei i punti rosicchiati a Piastri, con i due piloti distanti 43 lunghezze.

Red Bull, arriva il messaggio di Horner: ora la McLaren trema davvero

Una distanza che ovviamente autorizza a sognare in grande. D’altronde mancano ancora 14 gare alla fine del Mondiale e tutto può ancora accadere. L’ha spiegato anche Chris Horner, team principal della Red Bull in un’intervista rilasciata al De Telegraaf.

“Sarà molto difficile vincere quest’anno ma è il nostro grande obiettivo” ha ammesso Horner che ha ricordato Michael Schumacher ed il suo record di cinque titoli iridati conquistati con la Ferrari dal 2000 al 2004. “Solo un pilota ci è riuscito ma noi non molliamo mai” il grido di battaglia di Horner.

“Dobbiamo continuare a sviluppare la monoposto in modo che sia buona tanto da permettere a Max di concretizzare il lavoro. Solo così potremo mettere pressione alla McLaren” ha poi aggiunto. Insomma, la Red Bull ci crede eccome alla possibilità di vincere il titolo ed a leggere le parole del team principal sembra proprio che presto possano arrivare novità.

Resta solo da capire quanto gli aggiornamenti su cui sta lavorando la scuderia anglo-austriaca siano efficaci tanto da permettere la rimonta.