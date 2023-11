Real Madrid, Vinicius si fa male col Brasile: “Penso sia lo stesso infortunio dell’ultima volta”

Brutte notizie per Brasile e Real Madrid. Nella partita persa dai verdeoro per 2-1 contro la Colombia, Vinicius Jr si è infortunato ed è stato costretto ad uscire. Stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di un problema alla coscia sinistra. Il brasiliano è stato sostituito da Joao Pedro ed è finito in panchina fino all’intervallo, quando è rientrato dagli spogliatoi con un’ingombrante benda di ghiaccio sulla coscia. Dopo l’infortunio di Camavinga, Ancelotti rischia di perdere un altro titolarissimo. “Penso che sia uguale all’ultima volta. Ho preso un colpo lì e mi ha fatto male un po’ più tardi. Domani faremo dei test per vedere come sto” ha dichiarato il brasiliano.