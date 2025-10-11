Bisogna mettere un punto alle brutte figure e ai risultati scadenti. In Ferrari, interviene direttamente il boss John Elkann con parole dure.

Può una scuderia che vede i suoi piloti arrivare costantemente in quarta fila dopo ogni gran premio ambire al titolo Costruttori o Piloti? E possono i tifosi dirsi soddisfatti di risultati simili se il team in questione è uno dei più iconici – e costosi – dell’intero Circus? La risposta a entrambe queste domande è “no” ed ovviamente, questo è il motivo per cui è inutile girarci intorno. La stagione di Ferrari in Formula 1 è stata un vero fiasco.

Qualcosa di buono, per la verità, si è visto: una vittoria in Gara Sprint in Cina da parte di Lewis Hamilton, poi un fantasma nel resto della stagione senza neanche un arrivo a podio in 18 gare, che è un record negativo condiviso con lo scomparso Didier Pironi, la grande fedeltà dimostrata proprio da Lewis ma anche da Charles Leclerc al loro Team Principal Frederic Vasseur.

Per il resto, il Campionato dei Costruttori rincorso e perso dietro McLaren e quello Piloti in cui Mercedes, Red Bull e la squadra di Woking soverchiano il team Rosso sono due amari bocconi da mandare giù, così come l’assenza di una vittoria di un pluricampione come Hamilton e, in ultimo, l’emorragia di personale che ha colpito la scuderia negli ultimi mesi. E’ ora di una grande risposta.

Ferrari in crisi, interviene Elkann

La dirigenza della scuderia è intervenuta per mettere i puntini sulle “i” e ricordare al team, nel caso non fossero bastate le dure critiche di ex piloti o i commenti di gente come Bernie Ecclestone e Flavio Briatore negli ultimi mesi, quali siano gli obiettivi di una realtà come Ferrari. Secondo il dirigente John Elkann, non è ammissibile continuare su questa linea: servono miglioramenti.

“Voglio essere chiaro: questa è una questione personale. Il mio impegno è, come presidente, come azionista di maggioranza, e soprattutto come persona che ha vissuto la Ferrari come una passione per tutta la vita. Mi impegno a garantire che ogni decisione che prendiamo possa rafforzare l’unicità della Ferrari”, fa sapere il dirigente della squadra. Elkann calca la mano, appellandosi all’amore dei supporter mai mancato in questi anni difficili.

“Sono impegnato con i nostri fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in F1 così come stiamo vincendo nell’Endurance. Forza Ferrari sempre”, le sue parole. Un intervento importante. Ora però a queste dichiarazioni dovrà seguire qualcosa di concreto: i tifosi difficilmente potranno digerire un’altra annata amara e insoddisfacente come quella che si appresta a concludersi.