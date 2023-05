Qualifiche Gp Miami, Verstappen: “Ho commesso un errore nel primo tentativo, domani l’obiettivo minimo sarà il podio”

Max Verstappen ha commentato ai microfoni di Sky Sport il nono posto al termine delle qualifiche del Gp di Miami arrivato in seguito all’incidente di Leclerc, che ha causato bandiera gialla impedendo al pilota Red Bull di far segnare un tempo: “È chiaro, è stato un mio errore. Ho cercato di portare la macchina al limite e ho commesso un errore, poi mi sono affidato un po’ alla fortuna sperando non ci fosse una bandiera rossa che invece alla fine è arrivata. Sono cose che capitano in un circuito cittadino. Sono un po’ arrabbiato con me stesso. Domani sarà dura, sicuramente. Sono stato io però a rendermi la vita difficile. In ogni caso con la nostra macchina l’obiettivo minimo deve essere la seconda posizione. L’unico mio avversario è Perez? Sì ma ci sono diverse vetture tra di noi”.