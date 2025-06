In Formula 1 si è conclusa anche la tappa del GP di Spagna, ma occhio a cos’è successo con Max Verstappen: l’olandese dopo la penalità rischia la squalifica.

Il GP di Spagna si è chiuso con l’ennesima doppietta della McLaren e con il terzo posto di Charles Leclerc che ha portato la Ferrari sul podio. A far tanto parlare è però stata anche la gara di Max Verstappen: l’olandese ha infatti tagliato prima di curva-5 ma ha poi accelerato nuovamente andando a colpire con la ruota George Russell.

I commissari FIA hanno alla fine considerato il suo gesto intenzionale: il contatto con Russell gli è costato 10”. Ma non è finita qui: è scattata anche una penalità pesante. Gli saranno sottratti 3 punti dalla patente: attualmente ne ha persi 11 e se dovessero arrivare a 12, con il GP in Canada, allora si passerebbe direttamente alla squalifica.

In Canada, il 15 giugno, Vertsappen non dovrà lasciare perciò nulla al caso perché altrimenti ci potrà essere la possibilità concreta di non vederlo scendere in pista nel GP d’Austria. Subito dopo la gara si è parlato parecchio del suo gesto e soprattutto delle parole più di altre sono state parecchio pesanti.

Verstappen, non solo la penalità e il rischio squalifica: le parole nel post-gara sono state pesantissime

Contro l’olandese, dopo quanto successo in pista al GP di Spagna, si è ‘scagliato’ lo stesso George Russell che ha dichiarato: “Questo è un esempio di come è abituato a gareggiare. Semplicemente mi è venuto addosso e non so perché o che cosa stesse pensando di fare”.

“Penso che – ha sottolineato – abbia dimenticato che si trattava di una vera gara di F1 e non di iRacing o qualcosa del genere“.

“Max è un pilota straordinario e tantissime persone lo ammirano. È un peccato che continuino a verificarsi episodi del genere. Sembra proprio una manovra non necessaria, sono rimasto sorpreso quanto tutti voi. E mi è sembrata intenzionale. Ma è così che lui corre, lui era quarto e io quinto, ma al traguardo ho concluso quarto e lui decimo”, ha poi concluso il pilota della Mercedes.