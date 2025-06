Il padre di Kevin De Bruyne ha parlato del futuro del centrocampista, che è pronto a liberarsi a parametro zero dal Manchester City. I tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis ascoltano interessati.

“Al momento ci sono altre direzioni. Dove giocherà è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta a questa domanda. Le trattative sono ancora in corso, in diverse direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Con queste parole, rilasciate durante la KDB Cup, il padre di Kevin De Bruyne fa tremare i tifosi del Napoli, già pronti ad accogliere il centrocampista belga all’ombra del Vesuvio.

“Napoli? Al momento – ha risposto Herwig De Bruyne – ci sono anche altre situazioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere la decisione più importante da solo, sperando che sia quella in cui sarà più felice”.