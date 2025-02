Clamoroso Lewis Hamilton! La Ferrari può già esultare dopo le prime impressioni dell’ex Mercedes a Maranello. Arriva un annuncio pazzesco

Lewis Hamilton si è ormai insidiato a tempo pieno alla Ferrari e di conseguenza sono iniziate le prime speculazioni su come andrà la sua avventura con la “Rossa”. In questi giorni si sono svolti i test TPC a Barcellona con la SF-23 e dunque si possono raccogliere le impressioni di quanto fatto dal britannico. Dopo un’era alla Mercedes fa quasi strano vederlo con nuovi colori addosso, vestito di rosso. Ma questa era la sua volontà per provare ad arrivare all’ottavo titolo del mondo, quello che permetterebbe di essere il primatista di tutti i tempi.

Nonostante l’uscita di pista durante la seconda e ultima giornata di prove, sembra che Lewis abbia fatto una bella impressione. Tanto che la Ferrari può già esultare di questo binomio che rischia di diventare esplosivo nei prossimi mesi. Hamilton era alla guida della vettura che fu di Leclerc e Sainz.

Hamilton alla Ferrari è già un successo! Lewis promosso, c’è l’annuncio

Nelle ultime ore, infatti, è arrivato un annuncio su quanto Hamilton alla Ferrari sia già un successo! Lo ha asserito Peter Windsor, ex Williams e volto noto nella Formula 1 dove è stato anche manager. Ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale YouTube dicendo la sua sulle prime impressioni del britannico con la “Rossa”.

“A mio parere è stato un test davvero molto positivo per Hamilton, credo che tutti i fan possano essere entusiasti di quanto visto” è l’incipit del suo discorso. Che poi prosegue: “Per il lavoro che sta facendo e per quanto visto fin qui, sembra che si trovi a suo agio sia con la vettura che con l’ambiente. Importante per lui è anche il comfort alla guida, uno dei motivi per il quale non si trovava più bene alla Mercedes. E qui sembra che lo abbia ritrovato”, dice convinto Windsor.

C’è dunque da essere solo positivi per questo sbarco di Hamilton a Maranello? “Sulla SF-23 si è trovato meglio di qualsiasi altra vettura guidata dal 2022 in avanti. Ciò è interessante e inatteso, visto che guida la Ferrari da pochissimo tempo”, chiude l’esperto non dando troppa importanza all’incidente avuto ma anzi rafforzando l’idea di un Hamilton protagonista con la scuderia italiana. “Lewis è già velocissimo e sta facendo un ottimo lavoro. Non c’è dubbio che i fan possono essere molto fiduciosi per come stanno andando le cose fino ad ora”.