Pagelle qualifiche GP Bahrain 2024 F1: zampata Verstappen al momento giusto, Leclerc e Sainz ci sono

Le pagelle delle qualifiche del GP del Bahrain 2024 di F1: ecco di seguito i voti ai piloti dopo la caccia alla pole position, la prima stagionale, che sorride, tanto per cambiare, a Max Verstappen, ma decisamente sul filo di lana rispetto alla scorsa stagione. In prima fila c’è Charles Leclerc che promette battaglia, poi un super George Russell in seconda fila insieme all’altra Ferrari di Carlos Sainz. Delusioni da Perez e Hamilton, Alonso dà spettacolo. Di seguito ecco allora le pagelle delle qualifiche sul circuito del Sakhir.

MAX VERSTAPPEN VOTO 9 Non trova particolari performance in Q1 e Q2 e non crea il vuoto, anzi: Leclerc fa meglio di lui prima del Q3 in cui l’olandese si supera nell’ultimo tentativo, anche grazie a una scia presa da una McLaren nel primo settore. Al momento giusto, il tre volte campione del mondo piazza la zampata. Pole numero 33, è il quinto nella classifica all-time: sofferta ma probabilmente ancor più goduta.

GEORGE RUSSELL VOTO 8.5 Seconda fila forse inaspettata per l’inglese, voto alto anche perché Lewis Hamilton incappa invece in un Q3 molto negativo. Ottimo inizio e passo avanti per la Mercedes, che in qualifica non era mai stata all’altezza lo scorso anno. Unica ombra, l’investigazione: difficilmente però rischia penalità serie.

CHARLES LECLERC VOTO 8.5 Se ci sono rimpianti e un po’ di delusione, allora vuol dire che la strada è quella giusta. Il monegasco, col tempo del Q2 ripetuto nel Q3, si sarebbe preso la pole, invece l’ultimo tentativo in assoluto non è perfetto e non arriva una pole che avrebbe fatto morale. Ma in gara la sua Ferrari potrà dire la sua.

FERNANDO ALONSO VOTO 8 Mentre gli altri nove sono in pista, lui scruta, sta ai box, decide di aspettare: poi si prende la scena in solitaria e trova persino il fucsia al secondo settore. A 42 anni non smette di stupire e ottiene il massimo da una buona Aston Martin.

CARLOS SAINZ VOTO 7.5 Seconda fila, quarto tempo, un po’ penalizzato perché non riesce a tener dietro Russell. Alla fine, però, la seconda fila era quel che si chiedeva allo spagnolo e lui la centra: domani obiettivo podio.

NICO HULKENBERG VOTO 7 E’ l’intruso al Q3: ci va al posto del solito sonnecchiante Stroll, e ben figura, anche se ovviamente la Haas non può che piazzarsi in quinta fila col decimo tempo. Ma è un buon segnale.

SERGIO PEREZ VOTO 6 Non un buon inizio: mai nelle primissime posizioni, alla fine è quinto con la solita pole di Verstappen. Per il messicano sembra proprio non ci sia mezza novità rispetto allo scorso anno.

LEWIS HAMILTON VOTO 5 La vera delusione del Q3: mentre Russell vola fino alla seconda fila, lui rimane nelle retrovie, non trova feeling in nessuno dei tre settori e alla fine mette insieme un tempo che gli frutta appena la nona casella in griglia. Dovrà ricostruire la sua gara.

LE DUE ALPINE VOTO 3 Penultimo Ocon, ultimo Gasly: che bel disastro per l’Alpine, che parte come peggio non potrebbe con una doppia eliminazione al Q1 che squarcia il velo su scenari inquietanti per questa stagione. Ma c’è tempo per recuperare.