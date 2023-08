Pagelle qualifiche F1 GP Olanda 2023: Verstappen magico, giornata nera per Leclerc

Max Verstappen conquista la pole nelle qualifiche del GP d’Olanda. Il padrone di casa si dimostra ancora una volta magistrale, mentre un ottimo Lando Norris lo segue. Giornata nera per Charles Leclerc invece, che dopo aver superato il Q1 con difficoltà e un Q2 non brillante, termina il Q3 contro le barriere. Due le bandiere rosse della sessione, entrambe in Q3: la prima causata da Sargeant e la seconda, più breve, proprio da Leclerc. Tra i vari colpi di scena spicca poi l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton. Ecco le pagelle di questo sabato:

MAX VERSTAPPEN: 10

C’è poco da dire al campione in carica, che anche questo sabato conquista la pole position. Un giro meraviglioso lo mette davanti a tutti sulla sua pista di casa e i rivali non sembrano in grado di impensierirlo.

GEORGE RUSSELL: 9

Russell porta la sua Mercedes in seconda fila, rincuorando il muretto delle frecce argentate dopo l’inaspettata eliminazione in Q2 di Sir Hamilton. L’inglese dal numero 63 rientra dalla pausa estiva con la voglia di redimersi, dopo una prima metà di campionato tra alti e bassi.

CARLOS SAINZ: 8

Bene anche Sainz, che in un sabato particolarmente difficoltoso per la Ferrari cerca di portare a casa una buona posizione. La sesta piazza non è probabilmente ciò a cui ambiva lo spagnolo, ma forse è tutto ciò che si poteva fare oggi.

SERGIO PEREZ: 7.5

Perez partirà settimo domani e oggi ha concluso le qualifiche con 1.3 secondi di ritardo nei confronti del compagno di squadra. Non una prestazione ottima quella del messicano, che dopo le parole di Helmut Marko – che ha detto che il suo futuro ancora non è certo – ha bisogno di portare a casa buoni risultati.

CHARLES LECLERC: 6

Giornata da dimenticare per il numero 16 della Ferrari. Le qualifiche sono iniziate in salita, con Leclerc che ha passato il taglio del Q1 per pochi millesimi, non senza aver collezionato una serie di escursioni in curva 1. In Q3 poi, il monegasco ha perso la vettura e ha trovato le barriere, mettendo fine alle sue qualifiche con cinque minuti di anticipo e causando una bandiera rossa.

LEWIS HAMILTON: 5+

Il sette volte campione del mondo non ha vissuto un sabato facile, concludendo la propria sessione di qualifiche solo al Q2. Un’eliminazione inaspettata e ancora inspiegabile, con Hamilton che ha affermato ai microfoni di Sky di non aver commesso alcun errore. Qualcosa però non è andato come previsto e domani il Sir dovrà impegnarsi in rimonta.