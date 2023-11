Pagelle qualifiche F1 GP Las Vegas 2023: Leclerc davanti a tutti, le Ferrari brillano tra le luci della Strip

La pagelle e i voti delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1 andate in scena sul circuito della Strip. Tra le luci della Sin City, nel cuore della notte americana, sono le Ferrari a brillare. Charles Leclerc e Carlos Sainz dominano dal primo all’ultimo minuto, con il pilota n°16 della scuderia di Maranello che si va a prendere la pole position davanti allo sfortunato compagno di squadra, che dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia in seguito a quanto accaduto ieri. Max Verstappen e la sua Red Bull non sembrano gradire molto il circuito cittadino di Vegas, ma il pilota olandese scatteà comunque in prima fila, pronto a battagliare verso l’ennesima vittoria.

GRIGLIA DI PARTENZA

FERRARI: Voto 9 – Un fine settimana fin qui perfetto dal punto di vista prestazionale per le due monoposto di Maranello. Veloci nelle libere quando c’era da portare a casa un time-attack, ottime anche nel passo gara. Poi, nelle qualifiche, un dominio: sin dal Q1 Leclerc e Sainz sono sempre al comando della classifica e chiudono con i due tempi migliori della sessione. Il feeling con il circuito sembra ottimo.

CHARLES LECLERC: Voto 9 – Perfetto fino a questo momento è stato anche il pilota monegasco, che proverà ad interrompere la striscia di pole position che poi non si sono tramutate in una vittoria nella gara della domenica. Le speranze, questa volta, sembrano esserci. La Ferrari che si sta vedendo a Vegas è altamente competitiva.

CARLOS SAINZ: Voto 8 – Bravissimo il pilota spagnolo a reagire e fare del suo meglio nonostante l’incredibile penalità arrivata ieri sia ancora un ferita molto fresca, come lui stesso ha ammesso. Dimostra di essere veloce e fa quasi il massimo, venendo preceduto soltanto da Leclerc. Domani ci sono chances di rimonta.

SERGIO PEREZ: Voto 5 – Non esattamente una novità, ma il pilota messicano anche in questa occasione delude in qualifica. Certo, la Red Bull vista fin qui a Vegas non sembra essere al suo massimo, ma alla fine paga comunque un gran numero di posizioni rispetto al suo compagno di squadra. Lui, intanto, si lamenta con il muretto, reo di averlo fatto andare in pista troppo presto nel Q2 per tentare l’ultimo giro veloce.

MCLAREN: Voto 5 – Giornata nera per le monoposto di Norris e Piastri, entrambi in grandissima difficoltà dopo essere stati tra i protagonisti degli ultimi GP. Vedremo quale sarà il feeling con la gara, ma le sensazioni non sono certamente positive.

WILLIAMS: Voto 8.5 – Sul giro secco si dimostra in grande forma la scuderia britannica, che riesce a piazzare entrambi i piloti nel Q3 e potrà averli addirittura in terza fila. Per la prima volta anche il padrone di casa Logan Sargeant si gode l’accesso all’ultima fase delle qualifiche e ottiene un’ottima sesta posizione dietro al compagno di squadra Albon.