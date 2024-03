Pagelle F1 qualifiche GP Arabia Saudita 2024: Verstappen inarrivabile, Leclerc risponde presente

Stessa prima fila, sensazioni diverse, probabilmente un filo di rassegnazione in più e per questo forse il secondo tempo, che francamente una settimana fa era stato accolto con un po’ di delusione, questa volta, è accolto bene in casa Ferrari. Max Verstappen è un alieno e domina le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita 2024, ma Charles Leclerc è ancora lì al suo fianco e in gara proverà a giocarsi le sue carte. Ecco allora di seguito le nostre pagelle della sessione che ha incoronato di nuovo la Red Bull come macchina più veloce con il pilota olandese davvero imprendibile.

PAGELLE QUALIFICHE GP ARABIA SAUDITA

MAX VERSTAPPEN voto 10 Semplicemente inarrivabile: il suo primo tentativo del Q3 è mostruoso e scoraggia la concorrenza: come sempre rifila distacchi siderali a Perez, anche se forse avrebbe preferito ritrovarselo con lui in prima fila. Invece ci sarà Leclerc, questo vuol dire che il primo terzo di gara sarà un bel banco di prova per il pilota che non smette più di dominare e che adesso sembra rispondere in pista anche a diversi polveroni che si alzano in casa Red Bull.

CHARLES LECLERC voto 9 Fa il massimo oggi, sbaglia solo nel primo colpo del Q3, dopo Q1 e Q2 praticamente perfetti. Per fortuna, ancora una volta dimostra di avere qualcosa in più degli altri nel giro secco e con le spalle al muro riesce a migliorarsi scalzando Alonso e Perez e prendendosi ancora la prima fila. L’obiettivo a questo punto è il secondo posto anche in gara.

FERNANDO ALONSO voto 8 E’ sempre lì a battagliare con Red Bull e Ferrari, fa la differenza da piloti e spreme fino all’ultimo millesimo la sua Aston Martin, che comunque pare in discreta forma da queste parti. Ottima seconda fila per lui, mentre Stroll arranca decimo.

LE DUE MCLAREN voto 8 Bella terza fila per Piastri e Norris. L’australiano fa meglio del britannico ed è un dato da non sottovalutare, così come in generale la forza di questa monoposto in un circuito con queste caratteristiche: in gara possono essere una rivale davvero pericolosa.

OLIVER BEARMAN voto 8 Difficile dare un voto al rookie che ha rimpiazzato Sainz: con il Q3 avrebbe compiuto il capolavoro, superare il Q1, anche grazie a una vettura forte, perché va detto, è stato comunque un bel colpo. Alla fine partirà dall’undicesima piazza, è il primo degli esclusi in Q2 e se tutto va liscio con tutta probabilità troverà i suoi primi punti in F1 alla prima gara. Niente male, vero? Ah, dimenticavamo: ha 18 anni.

SERGIO PEREZ voto 7.5 Ha una Red Bull, ma cerca quasi sempre di convincerci del contrario. A ogni modo, conoscendo come non sia un asso – per usare un eufemismo, in qualifica, il suo terzo crono complessivo è in linea con quanto ci si attende da lui, a differenza del 70% delle qualifiche della scorsa stagione.

LE DUE MERCEDES voto 5 Troppo poco la quarta fila, la Mercedes piomba nell’incubo della scorsa stagione. Lenta nel giro secco, Hamilton mai a proprio agio fino a rischiare l’eliminazione nel Q2, Russell ondivago. Una vera delusione essere così lontani dalle prime due file.