Pagelle F1 GP Giappone 2023: Verstappen straripante, talento Piastri. Ferrari, gara solida

La pagelle e i voti del Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1 andato in scena sul circuito di Suzuka. Weekend da incorniciare per Max Verstappen, che dopo una super qualifica con tanto di pole position si conferma in gara, difendendo la prima posizione dal primo all’ultimo giro e rifilando ben 19 secondi a Lando Norris, secondo. L’olandese, inoltre, regala il titolo costruttori numero sei alla Red Bull, che può festeggiare nonostante il ritiro di Perez. Bene anche le McLaren, che portano due macchine sul podio e celebrano Oscar Piastri, al primo podio della giovane carriera. Quarto e sesto posto invece per le due Ferrari, incapaci di ripetersi dopo l’exploit di Singapore ma comunque protagoniste di un weekend per niente negativo.

MAX VERSTAPPEN, VOTO 10: Il presto tre volte campione del mondo riscatta immediatamente Singapore e lo fa alla sua maniera, monopolizzando il weekend. La vittoria sorprende relativamente, mentre ciò che fa sempre una certa impressione è la differenza con il compagno di squadra Perez. E non tanto perché quest’ultimo sia ‘scarso’ quanto perché Max è semplicemente di un altro pianeta.

LANDO NORRIS, VOTO 9,5: Altro podio, ma ancora niente vittoria per il pilota della McLaren, protagonista di un’altra gara davvero notevole. Nonostante lo strapotere di Verstappen, Norris è riuscito a girare in tempi vagamente simili a quelli del rivale ed ha dimostrato di poter puntare davvero in alto.

OSCAR PIASTRI, VOTO 9: Primo podio in carriera per il talento australiano, arrivato già nella sua prima stagione in F1. Se nel corso dell’anno aveva già fatto bene nelle Sprint, in gara gli era sempre mancato qualcosina. A Suzuka invece è stato perfetto, tenendo a debita distanza Leclerc e conquistando un meritato terzo posto.

FERRARI, VOTO 7: Chiaramente un quarto e un sesto posto non saranno mai soddisfacenti per un team con le ambizioni della Rossa. Oggettivamente, però, si tratta di un risultato positivo nel weekend di Suzuka, in cui la McLaren è stata superiore. E non era scontato ottenere tutti questi punti (preziosi in ottica generale) confermando le posizioni ottenute in qualifica, visto che la Mercedes era in agguato. Gara nel complesso solida e che lascia ben sperare in vista del finale di 2023.

MERCEDES, VOTO 5,5: Al di là dei discreti piazzamenti, ciò che va rivista è la gestione gara. Fermare Russell una sola volta non ha pagato visto che ha perso davvero tanti secondi in pista e non è riuscito ad andare oltre il settimo posto. Ha avuto ancora meno senso la lotta tra Hamilton e Russell nel finale, con il rischio che Sainz ne approfittasse. Lewis ne aveva infatti molto di più e sarebbe stato opportuno che George gli cedesse la posizione.

SERGIO PEREZ, VOTO 3: Essere il compagno di squadra di Verstappen non dev’essere facile, ma è anche vero che ‘Checo’ non sembra farne una giusta. Solo quinto in qualifica, in gara è stato a dir poco disastroso. Ha infatti ricevuto due penalità, entrambe per colpa sua, ed è stato costretto al ritiro dopo soli 15 giri. Così proprio non va.