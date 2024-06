Pagelle F1 GP Canada 2024: Verstappen c’è, Norris e le Mercedes anche. Assenti le Ferrari

Le pagelle con i voti del GP di Canada 2024, nono appuntamento del Mondiale di F1. Monaco è stato abbastanza per Max Verstappen, mai a secco per due GP consecutivi. In Nord America torna a vincere con la sua Red Bull, riuscendo a mettersi alle spalle una McLaren di Lando Norris che nella prima fase di gara, fino all’ingresso della prima safety car, aveva iniziato ad assaporare anche una possibilià di successo, e la Mercedes di George Russell che riesce a prevalere nella battaglia contro il compagno di scuderia. Il campione del Mondo in carica allunga in maniera importante nella classifica piloti grazie al ritiro di Charles Leclerc, che ora vede avvicinarsi l’inglese vincitore a Miami quest’anno in un Mondiale che comunque resta decisamente intrigante. Le gare a senso unico sembrano sempre più un lontano ricordo, mentre il brutto fine settimana della ‘Rossa’ rievoca i brutti ricordi.

ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE

LE PAGELLE DEL GP DEL CANADA

VERSTAPPEN: Voto 9 – Da ormai qualche gara a questa parte la Red Bull non domina più, per larghi tratti non sembra neanche la monoposto più veloce. Eppure il campione olandese continua a far vedere di che pasta è fatto. Tra un errore di strategia altrui e una safety car che arriva al momento più opportuno lui comunque si fa trovare sempre prontissimo a sfruttare ogni minima chance.

MCLAREN e MERCEDES: Voto 7 – Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per la McLaren? La notizia positiva è che la macchina continua ad andare forte e i segnali sono positivi in vista del prosieguo del Mondiale. Forse, però, con queste potenzialità iniziano ad esserci anche i primi rimpianti. E lascia ben sperare anche l’ultima parte di gara della Mercedes, che riesce ad agguantare il podio. Insomma, ogni GP qualcuno che lotta con Max c’è sempre…

FERRARI: Voto 4 – Sono passate soltanto due settimane dall’emozionante trionfo di Charles Leclerc nella sua Montecarlo eppure sembrano passati secoli. Fine settimana totalmente da dimenticare per la Scuderia, tra le problematiche già viste in Cina durante la qualifica e quello accaduto oggi in gara torna dal Canada con il bicchiere totalmente vuoto. E se Leclerc ha accusato problemi al motore (che comunque non è una buona notizia), il passo gara di Sainz preoccupa forse ancora di più…

LECLERC: SV – Poco da dire, se ieri in mixed zone era nervoso oggi di certo l’umore non sarà migliorato…

PEREZ: VOTO 4 – Red Bull in settimana gli ha dato fiducia. Un rinnovo di contratto che spegne i rumors e può in qualche modo ridare fiducia al pilota messicano in vista dei prossimi mesi fondamentali per difendere il titolo costruttori. Checo, per ora, ripaga la squadra con una qualifica negativa e una gara in cui va in testacoda, va a muro ed è costretto al ritiro.