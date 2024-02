Napoli, Osimhen si allena a parte ma non è a rischio per Cagliari

Il Napoli sta preparando la partita contro il Cagliari in campionato dopo il buon pareggio contro il Barcellona in Champions League. La trasferta dell’Unipol Domus costituisce l’esordio per Calzona sulla panchina azzurra in Serie A e c’è subito da far fronte alla tegola Victor Osimhen, che a causa di un leggero stato influenzale ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, ma ci sarà domenica. Ancora lavoro personalizzato per Ngonge, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro con focus tecnico tattico e una partitella a campo ridotto.