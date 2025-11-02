Mancano pochi giorni alle Atp Finals di Torino e si decide chi sarà l’ultimo a qualificarsi per l’ultimo grande evento dell’anno.

Nella giornata odierna si giocherà la finale del Masters 1000 di Parigi e questa può dare anche importanti risposte in chiave Finals Atp. Il tennista canadese Felix Auger Aliassime ha raggiunto la finale in terra francese e grazie a questo risultato ha ottenuto il sorpasso nella Race su Lorenzo Musetti, i due tennisti si contendono il posto per l’ottavo nome che accederà alle finali di Torino, ultimo grande evento dell’anno. E molto è legato anche a Jannik Sinner che oggi può ‘salvare’ il suo connazionale Musetti.

Sinner ultima chiamata per Musetti: le ultime su Parigi

Jannik Sinner affronterà oggi Felix Auger Aliassime nella finale di Parigi ma il canadese, in caso di vittoria del torneo, chiuderà il discorso con Musetti e otterrà la qualificazione definitiva per Torino. Da qui quindi un doppio obiettivo per Sinner che vincendo tornerebbe numero uno al mondo e ‘salverebbe’ Musetti.

La settimana prossima ci saranno i tornei di Atene e Metz e Musetti e Felix potrebbero giocarsi la qualificazione. Va detto che c’è la possibilità che entrambi si qualifichino per Torino, sfruttando la non partecipazione di Novak Djokovic ed eventualmente di Alexander Zverev, entrambi in forte dubbio.