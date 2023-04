Mercedes, Wolff: “Siamo sulla strada giusta. Nelle prossime gare ci saranno aggiornamenti”

Il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, si è dimostrato abbastanza positivo nell’atteggiamento per il futuro della sua scuderia. Wolff è stato intervistato dai microfoni, descrivendosi abbastanza ottimista per l’avvenire della Mercedes. Queste le sue parole.

Le parole di Wolff: “Quello che vedete in pista è solo la punta dell’iceberg: a Brixworth e Brackley stiamo lavorando a passo spedito sulle prestazioni della macchina e della power unit. Apporteremo costantemente degli aggiornamenti nelle prossime gare ma non esiste una bacchetta magica che trasformi l’auto, e si tratta di essere realistici con le aspettative. Speriamo però di poter vedere un costante miglioramento. Abbiamo definito una chiara direzione in cui dobbiamo andare e credo che siamo sulla strada giusta. Speriamo di poter fare un altro passo avanti nelle prossime gare. È anche importante rimanere razionali e credere nel nostro percorso e nelle capacità della squadra. Ci saranno dei contrattempi ma contiamo con gli aggiornamenti e il tanto lavoro che stiamo facendo di avvicinarci ai primi“.