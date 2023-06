Mercedes, Wolff: “Mi pento di aver perso Verstappen nel 2014”

“Avevo parlato con Jos Verstappen e il suo manager Huub Rothengatter. Vennero nel mio ufficio a Brackley tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Poi Max e Jos passarono a trovarmi nella mia casa a Vienna. Trascorremmo alcune ore a discutere del suo futuro. E certamente mi pento di aver perso Max…”. Toto Wolff in un’intervista a Espn parla della possibilità – persa – di poter ingaggiare Max Verstappen all’inizio della sua carriera. Il team principal della Mercedes, però, spiega come in quel momento non ci fosse posto per il giovane olandese: “In quel momento avevamo due piloti, Rosberg e Hamilton, di cui ero estremamente soddisfatto. Inoltre quando Nico si ritirò, Max non era più sul mercato”. Wolff, poi, aggiunge un altro dettaglio: “Non penso che Verstappen e Hamilton avrebbero potuto funzionare come coppia di piloti”.