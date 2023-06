Francia, nuovo problema al polpaccio per Maignan: salta la gara contro Gibilterra

Nuovo problema al polpaccio per Mike Maignan. Il portiere del Milan e della Nazionale Francese sarà costretto a saltare la partita di questa sera contro Gibilterra valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Nella giornata di ieri, come ha riferito il giornale transalpino L’Equipe, il portiere del Milan ha riportato un risentimento al polpaccio destro. Mike Maignan nei mesi scorsi era stato a lungo lontano dai campi per un altro infortunio al polpaccio, ma in quel caso si era trattato della gamba sinistra.