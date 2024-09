Magia Ferrari-Leclerc, Monza è rossa: ed entrambi i Mondiali sono aperti

Charles Leclerc e Ferrari fanno il miracolo, con il monegasco che conquista la vittoria del Gran Premio d’Italia 2024. Cinque anni dopo la prima vittoria del numero 16 a Monza, ecco che la Rossa torna a trionfare in casa propria. Leclerc, partito dalla quarta casella alle spalle delle due McLaren e di George Russell, conquista la seconda piazza dopo il via. Successivamente, la Ferrari deve fare i conti con il vincente undercut di Lando Norris, ma dal muretto la risposta è lucida. Entrambe le SF-24 optano per una gara ad una singola sosta, puntando tutto sulla gestione gomme di Leclerc e Sainz. Lo spagnolo numero 55 non riesce ad agguantare il podio, ma rallenta le McLaren il tempo necessario per far guadagnare importanti secondi al compagno di squadra. Il pubblico italiano è dunque in visibilio dopo il successo degli eroi di casa.

Nel frattempo, l’occhio cade sulla classifica costruttori, dove il sorpasso McLaren si fa sempre più vicino. La Red Bull, che ha terminato la gara con Max Verstappen sesto e Sergio Perez ottavo, è ancora in testa con 446 punti. Il team papaya è però distante solo otto punti, grazie alla seconda e terza piazza ottenute da Oscar Piastri e Lando Norris a Monza. Nonostante la squadra di Woking non si ritenga pienamente soddisfatta del risultato, guarda con ottimismo ai rimanenti otto appuntamenti del calendario, mentre Red Bull sembra essere caduta in un baratro. Nota positiva anche per la classifica piloti, con Norris che guadagna ancora nei confronti di Verstappen. L’olandese è al momento in testa con 303 punti, mentre il numero quattro lo segue a 241. Tra i due ora, ci sono 62 punti. Si tratta di un gap accorciabile per una McLaren in gran forma e la possibilità di vedere una lotta al titolo serrata fino all’ultima gara, è sempre più reale.