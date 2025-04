Cosa è successo dopo il GP d’Arabia che il pilota monegasco ha chiuso sul terzo gradino del podio. L’annuncio che scuote la Ferrari

Un Leclerc da applausi in Arabia Saudita ha permesso alla Ferrari di conquistare il primo podio della stagione in gara lunga. È stata una prova straordinaria, una prova in cui sono emerse tutte le migliori qualità del pilota monegasco. Decisiva la capacità di allungare lo stint con gomma media, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal grande sorpasso a Russell in curva 1.

“Pensavo di dovermi difendere da chi mi era dietro, in primis da Antonelli – ha dichiarato Leclerc dopo la pericolosa gara sul Jeddah Corniche Circuit – Sono davvero contento della mia prestazione, ho fatto il massimo”.

Leclerc: “Era da un po’ che non mi sentivo così bene in macchina. Il team è stato perfetto”

Leclerc ha poi elogiato la squadra: “Il team è stato perfetto, sia il muretto che i meccanici ai box – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Abbiamo fatto dei pit-stop impressionanti. Ci manca solo un po’ di performance, però ci sono tante cose in questo weekend di cui essere contento”.

La grande gara di Leclerc è testimoniata anche dalla prova di resistenza al ritorno di Norris, al quale non è riuscito il sorpasso. Alla fine il pilota della McLaren si è dovuto ‘accontentare’ della quarta posizione. “Era da un po’ che non mi sentivo così bene in macchina, ho capito come sbloccare tanta prestazione”.

“Spero che gli aggiornamenti arrivino presto e che migliorino la macchina”

Il monegasco sta tirando la Ferrari al massimo, quello che non sta riuscendo a Lewis Hamilton che ha chiuso la gara in settima piazza.

I tifosi della Ferrari confidano in un netto miglioramento della SF-25, in modo da consentire quantomeno a Leclerc di non staccarsi troppo dalla testa della classifica. Ora è 52 punti da Piastri, un distacco ampio ma non incolmabile in caso di crescita della vettura.

“Spero che gli aggiornamenti arrivino presto e che migliorino la macchina – ha detto in conclusione di intervista lo stesso monegasco – anche se prima del Gran premio di Spagna credo che sarà difficile colmare il gap. Dobbiamo vedere lì cosa succede con le ali nuove, vedremo come saremo messi dopo quel weekend”.