L’entry list del torneo Atp 500 di Amburgo 2025, in programma dal 18 al 24 maggio sui campi in terra battuta. Dopo Roma, per Jannik Sinner sarà il turno di spostarsi in Germania per mettere altre partite nelle gambe in vista del Roland Garros. Reduce dalla sospensione di tre mesi, ovviamente il numero uno al mondo ha deciso di non fermarsi nel corso del mese di maggio, programmando due appuntamenti consecutivi per arrivare in buone condizioni al secondo Slam stagionale. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Amburgo.

ENTRY L IST ATP 500 AMBURGO 2025

1 Jannik Sinner 1

2 Andrey Rublev 8

3 Holger Rune 9

4 Lorenzo Musetti 11

5 Tommy Paul 12

6 Frances Tiafoe 17

7 Stefanos Tsitsipas 18

8 Felix Auger-Aliassime 19

Francisco Cerundolo 21

Ugo Humbert 22

Jakub Mensik 23

Sebastian Korda 24

Jiri Lehecka 27

Alejandro Davidovich Fokina 29

Brandon Nakashima 32

Sebastian Baez 33

Flavio Cobolli 36

Giovanni Mpetshi Perricard 37

Alexandre Muller 39

Gael Monfils 42

Marcos Giron 45

Luciano Darderi 46

ALTERNATES

1 Pedro Martinez 48

2 David Goffin 49

3 Tomas Martin Etcheverry 51

4 Roberto Bautista Agut 55

5 Roberto Carballes Baena 56

6 Nicolas Jarry 57

7 Fabian Marozsan 58

8 Camilo Ugo Carabelli 59

9 Juncheng Shang 60

10 Hamad Medjedovic 61