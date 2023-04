‘Intervista’ a Schumacher con l’intelligenza artificiale: la famiglia fa causa alla rivista

di Mattia Zucchiatti 40

La famiglia di Michael Schumacher fa causa alla rivista Die Aktuelle. Il motivo è la pubblicazione di una “intervista” generata dall’intelligenza artificiale. Nella copertina figura il titolo “La prima intervista” e la foto sorridente dell’ex pilota, mai apparso in pubblico da quel maledetto dicembre 2013, quando il sette volte campione F1 subì gravi ferite alla testa in un incidente sugli sci. Dietro le ‘risposte’ di Schumacher però c’è proprio l’intelligenza artificiale, come emerge dal sottotitolo. La famiglia ha confermato all’agenzia di stampa Reuters che intende fare causa alla rivista. Le informazioni sullo stato di salute dell’ex pilota sono da anni ridotte al minimo, su supervisione della moglie Corinna, che in passato ha dichiarato: “‘Il privato è privato’, come ha sempre detto. Per me è molto importante che possa continuare a godersi la sua vita privata il più possibile. Michael ci ha sempre protetti e ora noi stiamo proteggendo lui”.