Aldrich Potgieter si conferma in testa al Mexico Open 2025 dopo il secondo giro, aumentando, anzi, il proprio vantaggio sul resto del gruppone. Il giovane sudafricano, professionista dal 2023, chiude il round con sei birdie sulle prime e quattro sulle seconde, attestandosi a un totale di 126 colpi (-16). Uno strappo netto rispetto alla seconda posizione, che vede appaiati a -4 il tedesco Stephan Jaeger e lo statunitense. Attualmente giù dal podio, ecco l’inglese Aaron Rai a -11, seguito da un terzetto di statunitensi a -10 composto da Ben Griffin, Akshay Bhatia e Isaiah Salinda. Qualche nome di livello, quindi, c’è, nonostante il torneo messicano, entrando stabilmente nel PGA Tour e che mette in palio 7 milioni di dollari, non vede la partecipazione della maggior parte dei big, che attendono il Cognizant Classic e l’Arnold Palmer Invitational.

Mexico Open 2025, Molinari e Manassero passano il taglio

Per quanto riguarda la gara degli italiani, Francesco Molinari conferma l’ottimo avvio sul percorso di Vallarta rimanendo a ridosso delle posizioni importanti. In particolare, il torinese si attesta in T11 a -8, appaiato ad altri sei atleti, tra cui Alejandro Tosti e Ryo Hisatsune. Più attardato, invece, Matteo Manassero, che si trova in 65esima posizione pagando un ritardo di -3. Tutto ciò, comunque, dopo un ottimo secondo giro, che lo ha visto recuperare 35 posizioni con un -4 di giornata. Tanto è bastato per superare il taglio con appena un colpo di margine, a pari punti con il campione uscente Jake Knapp, che in Messico, lo scorso anno, ottenne il suo primo trofeo sul PGA Tour.

La classifica dopo il secondo giro

1. Aldrich Potgieter RSA 126 (-16)

T2. Stephan Jaeger GER 130 (-12)

T2. Brian Campbell USA

4. Aaron Rai ENG 131 (-11)

T5. Ben Griffin USA 132 (-10)

T5. Akshay Bathia USA

T5. Isaiah Salinda USA

T8. Sami Valimaki FIN 133(-9)

T8. Ryan Gerard USA

T8. Stevan Fisk USA

T11. Francesco Molinari ITA 134 (-8)

T65. Matteo Manassero ITA 139 (-3)