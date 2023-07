GP Silverstone, Perez: “Devo risolvere i miei problemi in qualifica, sento il sostegno del team”

Il pilota Red Bull Sergio Perez ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sesto posto nel GP di Silverstone: “Non sto passando un bel momento di forma. Succede a tutti i piloti. L’importante è saperne uscire fuori, poi ad Abu Dhabi tireremo le somme del lavoro fatto quest’anno. Sento il pieno sostegno del team e sono sicuro che supereremo le difficoltà insieme. Devo migliorare assolutamente il sabato, faccio troppa fatica durante le qualifiche. Il passo in gara c’è ed è buono, ma se parto sempre fuori dai primi 10 diventa difficile arrivare in alto. Domani mi metterò al simulatore per risolvere questo problema”.