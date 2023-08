Canoa velocità, Mondiali Duisburg 2023: il K4 azzurro sfiora il pass olimpico, i risultati di giornata

Si chiude un’altra intensa giornata ai Mondiali di canoa velocità di Duisburg 2023. Si infrange in semifinale il sogno di conquistare una carta olimpica nel K4 500 maschile. L’equipaggio formata da Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio) e Andrea Domenico Di Libero (Fiamme Azzurre) dopo il terzo posto nelle batterie non è riuscito a ripetersi nella semifinale di oggi chiudendo al quinto posto (1.19.942), mancando per meno di cinque decimi l’appuntamento con la finalissima. Gli azzurri sono poi tornati in acqua per la finale B dove hanno concluso all’ottavo posto con il tempo di 1.23.043.

Anche il K4 500 femminile composto da Sara Daldoss, Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), Irene Bellan (Fiamme Oro) e Sara Vesentini (Canottieri Mincio) ha disputato la finale B chiudendo al nono posto con il tempo di 1.37.650.

In finale A del K1 maschile sulla distanza dei 500 metri, ultimo posto (nono) per Tommaso Freschi, che dopo un buon rilevamento ai 250 metri perde terreno e non riesce più a restare in scia per una medaglia. Nella finale A del C1 maschile, distanza dei 200 metri, settimo posto per Mattia Alfonsi. Venendo alle gare della mattinata, nel C1 maschile sulla distanza dei 200 metri grande prestazione di Mattia Alfonsi: il classe 1998 azzurro chiude in 40.539 e si piazza in terza posizione, approdando così alla finale A. Olympia Della Giustina è invece stata eliminata nel C1 femminile sulla medesima distanza, chiudendo in settima posizione, un piazzamento deludente che non la qualifica nemmeno per la finale B. Benissimo Tommaso Freschi nel K1 maschile sulla distanza dei 500 metri, dove l’azzurro nella terza semifinale chiude in 1.41.141, tempo valido per piazzarsi in terza posizione e centrare l’accesso alla finale A.