Gp Monaco, Verstappen: “Vincere qui è sempre bellissimo”

Sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco. Si dichiara soddisfatto il pilota della Red Bull: “La gara è stata difficile. All’inizio io avevo le gomme medie contro le hard di Fernando Alonso, per cui era una situazione tutta da gestire. Non volevamo andare così lunghi per il pit-stop, ma sapevamo che stava arrivando la pioggia per cui non potevamo sapere cosa sarebbe accaduto. Ho preso un buon ritmo, ma ha iniziato a piovere, ho montato le intermedie a quel punto ma le condizioni erano decisamente complicate. Vuoi spingere ma senza esagerare. Nel mio caso ho toccato due volte il guard-rail ma mi è andata bene”.

Poi ha concluso: “Vincere qui è sempre bellissimo, è una delle gare più ambite dell’anno. Come se non bastasse mi ha permesso di realizzare tanti punti e allungare in classifica generale. Centrare il successo in queste condizioni, poi, è impagabile”.