F1 GP Miami 2023, Sainz: “Non possiamo lottare per la pole e poi fare questa fatica in gara”

“Non possiamo lottare per la pole e poi fare così fatica la domenica. Il bloccaggio è colpa mia, un errore perché stavo spingendo per fare l’undercut su Alonso. Ma non ci è costato niente, penso che la posizione finale non sarebbe cambiata. Abbiamo fatto uno stint molto buono con la media, dobbiamo capire perché se posso fare uno stint così e poi metto la hard diventa uno stint inconsistente e lento”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport dopo il quinto posto nel Gp di Miami.