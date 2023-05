GP di Imola a rischio, Sticchi Damiani: “Il primo pensiero va agli emiliani”

In queste ore di incertezza riguardo il Gran Premio dell’Emilia Romagna a causa del forte maltempo che si sta abbattendo su Imola e dintorni, Sticchi Damiani prende la parola: “Siamo preoccupati soprattutto per la salute degli emiliani e dei problemi che hanno in questo momento. Ci sono migliaia di persone evacuate e il primo pensiero va a loro, massima solidarietà alla Regione e al presidente Bonaccini. Sul Gp noi speriamo con tutto il cuore che giovedì la situazione si normalizzi, dovrebbe essere una giornata di sosta per il maltempo che ci dovrebbe consentire di avere la possibilità che il Santerno possa rientrare nell’alveo del fiume“.

Il Santerno, che scorre appena fuori le porte dell’autodromo, potrebbe risultare pericoloso in caso le piogge non diminuiscano d’intensità: “Stiamo vedendo che il venerdì e il sabato le piogge non dovrebbero essere torrenziali e la domenica mattina non dovrebbero esserci fenomeni importanti. Ma ripeto, è fondamentale che la situazione giovedì si normalizzi in modo che il fiume arretri. Al momento ci interessano i problemi che sta vivendo la popolazione. Poi si vedrà, noi speriamo che tutto rientri”.