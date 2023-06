Gp Canada, Sainz: “Giornata dura. Impiding? Me lo hanno fatto 3-4 volte”

Carlos Sainz ha parlato a Sky Sport dopo la fine delle Qualifiche del GP di Montreal che hanno visto il pilota della Ferrari chiudere ottavo. “E’ stata una giornata dura dal punto di vista psicologico. In qualifica, spingendo con le slick, in Q2 abbiamo fatto bei giri, in Q3 un po’ di sfiga c’è stata. Il potenziale c’è tutto. Impiding? Devo guardare. Eravamo quattro macchine, tutti volevamo tagliare il traguardo, avevo inin queste condizioni mi hanno fatto impiding 3-4 volte. Non ho detto niente”.