Gp Bahrain, Verstappen: “Saremo noi gli avversari di noi stessi, non possiamo fare errori”

Max Verstappen si prepara all’esordio in Formula 1 al Gp di Bahrain: “Saremo noi la minaccia per noi stessi, non possiamo permetterci errori, l’importante è essere rilassati in ogni caso”. Poi ha concluso: “L’inverno è andato bene, con la mia famiglia ed i miei amici, poi mi sono preparato per le gare. Io favorito? I progressi fatti sono esaustivi, bisognerà vedere se il bilanciamento è buono”.