Gp Austria, Alonso: “Battaglia con la Ferrari, la Red Bull è di un altro livello”

Fernando Alonso, pilota dell’Aston Martin, è intervenuto nel corso della conferenza stampa tenutasi alla vigilia del weekend di Spielberg per il Gran Premio d’Austria. “Il nostro obiettivo è andare a punti con entrambe le vetture, cosa impensabile all’inizio della stagione. Vedremo che sensazioni darà nelle prove libere la vettura, cerchiamo il giusto feeling per essere vicini al podio in gara”. Poi ha concluso: “Sarà un weekend breve, la battaglia con la Ferrari sarà interessante, mentre la Red Bull in questo momento è di un altro livello”.