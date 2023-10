GP Austin, Verstappen: “Obiettivo 50 vittorie ma non penso ai numeri, importante fare bene in pista”

“Raggiungere le cinquanta vittorie è un obiettivo ma non penso troppo ai numeri”. Queste le parole di Max Verstappen, numero 1 della Red Bull e neo campione iridato intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. “Ho festeggiato il titolo, ma niente di troppo esagerato perché la stagione deve ancora giungere realmente al termine Su questa pista dovremmo porre molta attenzione alle prove libere uno per far funzionare subito la macchina in qualifica. La cinquantesima vittoria? Non avrei mai pensato di raggiungerla, è sicuramente un bel numero ma la cosa più importante è fare bene in pista e non pensare alle statistiche”, conclude l’olandese.