Gara F1 GP Australia 2023: Leclerc subito fuori, altro zero per il pilota della Ferrari

Cominciata nel peggiore dei modi la gara del GP di Australia 2023 di F1 per Charles Leclerc, fuori al primo giro. Pochi metri dopo la partenza, il pilota monegasco si è infatti girato in seguito a un contatto con Lance Stroll, che con la sua anteriore ha toccato la posteriore del monegasco. Sfortuna incredibile per il pilota della Ferrari, la cui gara è già finita e costretto al secondo zero stagionale dopo il ritiro in Bahrain. In pista la Safety Car quando al comando c’è George Russell.

