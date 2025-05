Il pilota olandese non si ferma e conquista Imola per la quarta volta consecutiva, risultato straordinario per lui.

In questa domenica di maggio ricca di sport nel nostro paese c’è spazio anche per la Formula1 e per le gesta straordinaria di Max Verstappen. Tra i vip presenti a Imola c’era anche Valentino Rossi, che non poteva non fare visita all’unico italiano presente nella griglia di partenza: Kimi Antonelli.

Sin da subito Verstappen è partito con grande aggressività, sorpassando Piastri al primo giro e conquistando la prima posizione. L’olandese è stato il leader indiscusso per tutta la gara, che ha chiuso sul primo gradino del podio. Beffate, dunque, le McLaren di Norris e Piastri. Buona prestazione anche per la Ferrari.

GP Imola, quarto posto per la Ferrari: buona la prova di Hamilton e Leclerc

Dopo i disastri delle qualifiche, la Ferrari riesce a recuperare e chiude la gara di Imola con un quarto e sesto posto. Buona la strategia e l’undercut, soprattutto ad inizio gara, contro ogni previsione dopo i problemi affrontati nelle qualifiche e la griglia non molto favorevole.

Dopo Verstappen, sono state le McLaren di Piastri e Norris a prendersi il podio davanti a Lewis Hamilton, comunque protagonista insieme a Charles Leclerc. Le seconda rossa è stata superata dall’automobile di Alex Albon, classificatosi quinto. Sfortunato, invece, Antonelli: la sua gara finisce prima del previsto a causa di un problema tecnico alla sua Mercedes.