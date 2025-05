A margine della sconfitta del Manchester City in finale di FA Cup contro il Crystal Palace, Kevin De Bruyne ha parlato del suo futuro.

Dopo l’ennesima delusione di una stagione da dimenticare per il Manchester City, sconfitto nella finale di FA Cup dal Crystal Palace, Kevin De Bruyne ha parlato del suo futuro, lontano dai ‘Citizens’, ma non per forza dalla Premier League. “Sto parlando con alcuni club per quello che sarà. Voglio giocare ancora ad alti livelli”.

Restare in Premier?

E proprio sull’ipotesi di restare in Inghilterra, pur lasciando il City, De Bruyne, seguito con molta attenzione dal Napoli in Serie A, non ha chiuso definitivamente la porta a questa ipotesi. “Forse, ma dipenderà sempre dal progetto che mi verrà presentato. Non ho più vent’anni, ho una famiglia e dei figli piccoli. Le mie decisioni non riguardano solo me, ma tutti loro, e non sarà facile decidere”.