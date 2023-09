Formula 1, Sebastian Vettel: “Non posso escludere un ritorno”

In occasione del Red Bull Formula Nürburgring, Sebastian Vettel è stato intervistato da Sky Sport F1, parlando anche di un suo possibile ritorno: “Non posso dire di no, in realtà non puoi saperlo. Se avessi chiesto a Mansell, Raikkonen, Alonso, magari ti avrebbero detto di no, ma poi sono tornati: non posso escluderlo. Non ho molto tempo: a 36 anni posso affrontare una sfida di questo tipo, non più tra 10 anni. Dipende dall’opportunità offerta, ma non è qualcosa a cui sto pensando. Sto ancora pensando al ‘cosa fare dopo’, la sfida più grande per uno sportivo“.