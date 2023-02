Formula 1, ecco la nuova McLaren: presentata la MCL60 (FOTO)

La McLaren ha presentato questo pomeriggio la nuova monoposto, la MCL60 che sarà guidata da Lando Norris e dal debuttante Oscar Piastri durante il Mondiale 2023 di Formula 1. L’obiettivo è quello di tornare competitivi ad alti livelli, con l’ultima vittoria della scuderia inglese che risale ormai al Gran Premio d’Italia 2021 quando a imporsi fu Daniel Ricciardo. Proprio quest’ultimo ha lasciato la scuderia al termine della stagione 2022 e il suo sedile è stato occupato da Piastri.

Il nome della nuova monoposto non è certo casuale, visto che quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario da quando Bruce McLaren fondò la scuderia nel 1963. C’è anche un’importante componente italiana nel team di questa stagione, dal momento che Andrea Stella è il nuovo team principal dopo l’addio di Andreas Seidl. A margine della presentazione sono arrivate anche le prime parole di Lando Norris: “Il periodo di off-season è stato bello e divertente, ma adesso non vedo l’ora di tornare in pista e mettermi al volante della MCL60 – spiega il pilota britannico – La nuova macchina è molto bella, tutte le persone del team hanno giocato un ruolo importante nel suo sviluppo. Adesso vedremo una volta al volante come andrà.” Qualche battuta anche per Piastri: “Sicuramente per me è molto speciale, perchè sarà la mia prima macchina in Formula 1 – ha dichiarato l’australiano – E’ molto bella, come ha detto anche Lando sembra un’ottima evoluzione della monoposto dello scorso anno.”

Le prime foto della MCL60