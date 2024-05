Formula 1, Ferrari: Loic Serra e Jerome D’Ambrosio nuovi tecnici da ottobre

La Scuderia Ferrari HP ha annunciato l’arrivo in squadra di Loic Serra e Jerome D’Ambrosio, tecnici entrambi provenienti dal team Mercedes AMG F1. Loic Serra assumerà il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, riportando a Enrico Cardile, supervisionando varie aree a Maranello, tra cui Track Engineering, Aero Development, Aero Operations e Vehicle Performance. Loic, nato in Francia nel 1972, si è laureato in ingegneria meccanica dopo aver studiato ad Aix-en-Provence e Parigi. Dopo l’università, ha lavorato per la Michelin e poi per i team di Formula 1 BMW-Sauber e Mercedes AMG.

Jerome D’Ambrosio invece assumerà il ruolo di Deputy Team Principal, riportando direttamente a Fred Vasseur. D’Ambrosio è stato inoltre nominato responsabile della Scuderia Ferrari Driver Academy, il programma per giovani piloti della Casa di Maranello. Jerome è nato in Belgio nel 1985 ed è stato un pilota professionista fino al 2020. Nel suo palmares figurano una vittoria in GP2, tre in Formula E e ha anche corso 20 Gran Premi di Formula 1 dal 2011 al 2012. Alla Mercedes ha lavorato al fianco del Team Principal Toto Wolff e ha gestito il programma per giovani piloti dell’azienda di Stoccarda. Entrambi inizieranno a lavorare con la Scuderia Ferrari HP dal 1° ottobre.