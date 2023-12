Formula 1, Alonso: “24 Gran Premi? Quando sarà il caso mi ritirerò”

La stagione 2023 di Formula 1 si è appena conclusa e l’intero paddock guarda già alla prossima. Nel 2024 avremo 24 Gran Premi, sarà la competizione più lunga della storia. Comunque sia, ci sono molti piloti che non si sentono a proprio agio con un programma così rigido: uno di questi è Fernando Alonso.

L’asturiano ha confessato che così tanti impegni potrebbero fargli scaricare le batteria e farlo decidere al ritiro. “Con un programma così impegnativo, penso che un giorno sentirò che è ora di smettere. Ci sono altre cose nella vita… La stagione 2023 è stata molto impegnativa, con 22 gare perché ci sono state due cancellazioni. Ci sono addirittura 24 gare in programma per il prossimo anno“, ha detto il pilota dell’Aston Martin, in dichiarazioni riportate da RacingNews365.

“Ho detto anche prima del 2018 che il giorno in cui smetterò di correre non sarà perché non mi sento motivato. Quando sarà il caso, sarò il primo ad alzare la mano e dire: ‘Va bene, è giunto il momento’. Ma non credo che arriverà il momento in cui mi sentirò così, perché ho un’estrema fiducia in me stesso e nelle mie prestazioni“, ha sottolineato il ‘14‘ a proposito del suo ritiro.

La speranza di Fernando è che la previsione di Helmut Marko si avveri. L’advisor della Red Bull: “È un’illusione poter correre tutte queste volte, ma vediamo se si potranno disputare le 24 gare. Imola quest’anno è stata cancellata a causa della calamità naturale e delle alluvioni. Quando vedo come stanno le cose nel mondo, penso che bisogna essere molto ottimisti per pensare che tutto possa andare come previsto“, ha detto il leader ottantenne in un’intervista a OE24.