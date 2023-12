Probabili formazioni Fiorentina-Parma: ottavi Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Si scende in campo al Franchi per una partita da dentro o fuori: chi vince vola ai quarti della coppa nazionale, chi perde è fuori. I ducali, una categoria in meno, proveranno a colmare il gap nei confronti dei viola reduci da un momento comunque non troppo esaltante. Chi vincerà? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Fabio Pecchia.

FIORENTINA – Italiano offre spazio a chi ha giocato meno: davanti c’è Nzola punta, ai suoi lati troviamo Sottil e Ikone. Barak giocherà sulla trequarti, c’è spazio anche per Ranieri dietro.

PARMA – Pecchia, forte del buon vantaggio in B, può provare a schierare i migliori nella speranza di ritrovarsi ai quarti. Davanti Man dal 1′ con Benedyczak che torna dopo la febbre, Bernabé in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora, Ikone, Barak, Sottil, Nzola

Ballottaggi: Ikone 55% – Kouame 45%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli

Squalificati: –

Parma (4-3-2-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani, Bernabe; Mihaila, Man; Benedyczak

Ballottaggi: Estevez 45% – Sohm 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –